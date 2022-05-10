Оккупанты забирают квартиры жителей и автомобили
09:15 10 мая Киев, Украина
В Мелитополе рашисты вселяются в пустые квартиры и забирают машины которые им нравятся.
Об этом в понедельник, 9 мая, сообщили в Тelegram-канале Запорожской областной военной администрации.
В сообщении сказано, что оккупанты взламывают гаражи и квартиры мелитопольцев
. Свои действия те оправдывают "поиском партизан и диверсантов".
"Жители авиагородка сообщают, что военные с автоматами угоняли автомобили из гаражей и частного сектора. Кроме того, захватчики занимают квартиры мелитопольцев, выехавших на подконтрольную Украине территорию", - говорится в сообщении.
В то же время, в военной администрации отметили, что жители Мелитополя до сих пор пытаются уехать из оккупированного россиянами города. В свою очередь оккупанты держат сутками эвакуационные колоны на блокпостах несмотря на то, что в авто находятся дети, пожилые люди и женщины.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии