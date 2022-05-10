Оккупанты забирают квартиры жителей и автомобили

Об этом в понедельник, 9 мая, сообщили в Тelegram-канале Запорожской областной военной администрации.

"Жители авиагородка сообщают, что военные с автоматами угоняли автомобили из гаражей и частного сектора. Кроме того, захватчики занимают квартиры мелитопольцев, выехавших на подконтрольную Украине территорию", - говорится в сообщении.

В то же время, в военной администрации отметили, что жители Мелитополя до сих пор пытаются уехать из оккупированного россиянами города. В свою очередь оккупанты держат сутками эвакуационные колоны на блокпостах несмотря на то, что в авто находятся дети, пожилые люди и женщины.