Оккупанты за сутки 69 раз обстреляли Херсонщину, 6 человек получили ранения

За сутки 18 декабря оккупанты 69 раз вели огонь по региону, шесть человек были ранены. А уже с утра 19 декабря военные рф ударили по центру Херсона, попав в админздание.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
Также известно, что шесть человек получили ранения разной степени тяжести.
В понедельник утром оккупанты совершили очередную атаку на центр Херсона, вновь повредив здание Херсонской ОВА.
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