Оккупанты за сутки 69 раз обстреляли Херсонщину, 6 человек получили ранения

11:59 19 декабря Киев, Украина

За сутки 18 декабря оккупанты 69 раз вели огонь по региону, шесть человек были ранены. А уже с утра 19 декабря военные рф ударили по центру Херсона, попав в админздание.



Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

“По мирным населенным пунктам области враг бил из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Захватчики продолжают атаковать жилые кварталы Херсона. Попали в образовательное учреждение, гостиницу, частные и многоквартирные дома”, – написал он.

Также известно, что шесть человек получили ранения разной степени тяжести.

В понедельник утром оккупанты совершили очередную атаку на центр Херсона, вновь повредив здание Херсонской ОВА.