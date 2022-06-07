Оккупанты за прошлый вечер нанесли 40 ударов из минометов по Сумщине
07:05 07 июня Киев, Украина
Российские оккупанты, вероятно из минеметов САУ, обстреляли 40 раз Сумскую область вечером 6 июня.
Об этом сообщил глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий.
"Около 18:30 по территории Великописаревской общины было 6 приходов из миномета
. Ближе к 19 по Хотинскому обществу враг вел минометный огонь, около 17 ударов. После 20 часов враг открыл огонь, вероятно, из САУ со своей стороны по территории Ворожбянской общины было 17 взрывов. Во всех случаях жертв нет",- сообщает Живицкий.
В понедельник российские войска сильно обстреливали из минометов приграничные районы Сумской области.
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