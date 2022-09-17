Оккупанты за ночь выпустили по Никопольскому району свыше 90 снарядов - ОВА

10:11 17 сентября Киев, Украина

Российские оккупанты в ночь на 17 сентября выпустили по Никопольскому району свыше 90 снарядов. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.

"Россияне всю ночь накрывали Никопольщину Градами и тяжелой артиллерией... Под огонь попали три громады района - Никопольская, Марганецкая и Мировская. Враг атаковал шесть раз - выпустил на мирные города и села более чем 90 смертоносных снарядов", - отметил он.

Председатель ОВА добавил, что в результате происшествия люди не пострадали.

"Повреждены дома, машины, лицей, цех промышленного предприятия, газоводы и линии электропередач. В одном из сел Мировской громады пропала связь. Масштабы разрушений уточняются", - рассказал Резниченко.

По его словам, в других районах области ночью также звучали сирены, однако обошлось без атак.

Напомним, ВСУ отразили воздушную атаку россиян над Днепропетровской областью. Были уничтожены три крылатых ракеты Искандер-К.

Однако враг все же нанес новый ракетный удар по Кривому Рогу. Есть серьезные разрушения гидротехнических сооружений.