Оккупанты за ночь выпустили по Никопольскому району свыше 90 снарядов - ОВА

Российские оккупанты в ночь на 17 сентября выпустили по Никопольскому району свыше 90 снарядов. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.
Председатель ОВА добавил, что в результате происшествия люди не пострадали.
По его словам, в других районах области ночью также звучали сирены, однако обошлось без атак.
Напомним, ВСУ отразили воздушную атаку россиян над Днепропетровской областью. Были уничтожены три крылатых ракеты Искандер-К.
Однако враг все же нанес новый ракетный удар по Кривому Рогу. Есть серьезные разрушения гидротехнических сооружений.
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