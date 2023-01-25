Оккупанты за минувшие сутки нанесли 84 удара по Запорожской области

Оккупанты за минувшие сутки, 24 января, нанесли 84 удара по Запорожской области. В результате обстрелов пострадали 17 населенных пунктов. Об этом сообщает областная полиция.
Отмечается, что войска рф за прошедшие сутки атаковали Таврическое, Гуляйполе, Орехов, Железнодорожное, Малиновку, Красное, Волшебное, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Ольговское, Щербаки, Павловку, Полтавку, Преображенку, Степное, Каменское.
Также сообщается, что в результате атаки рф с осколочными ранениями рук в больницу доставлен 52-летний житель села Таврическое. После оказания медицинской помощи мужчина был отпущен на амбулаторное лечение.
Полиция Запорожской области продолжает эвакуацию мирного населения в более безопасные места и регионы. За прошедшие сутки железнодорожным транспортом из Запорожья в города Львов, Чоп и Ковель эвакуированы 905 человек, из них 93 ребенка.
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