Оккупанты за минувшие сутки нанесли 84 удара по Запорожской области

15:15 25 января Киев, Украина

Оккупанты за минувшие сутки, 24 января, нанесли 84 удара по Запорожской области. В результате обстрелов пострадали 17 населенных пунктов. Об этом сообщает областная полиция.

"Вчера российские военные обстреляли населенные пункты на Пологовском и Васильевском направлениях, повреждено более 20 жилых домов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что войска рф за прошедшие сутки атаковали Таврическое, Гуляйполе, Орехов, Железнодорожное, Малиновку, Красное, Волшебное, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Ольговское, Щербаки, Павловку, Полтавку, Преображенку, Степное, Каменское.

Также сообщается, что в результате атаки рф с осколочными ранениями рук в больницу доставлен 52-летний житель села Таврическое. После оказания медицинской помощи мужчина был отпущен на амбулаторное лечение.

Полиция Запорожской области продолжает эвакуацию мирного населения в более безопасные места и регионы. За прошедшие сутки железнодорожным транспортом из Запорожья в города Львов, Чоп и Ковель эвакуированы 905 человек, из них 93 ребенка.