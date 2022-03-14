Оккупанты взорвали мост между Запорожьем и Энергодаром: движение гуманитарных грузов остановлено

14:36 14 марта Киев, Украина

Мост размещался в районе города Каменское. В результате подрыва остановилась эвакуация людей и доставка гуманитарных грузов.

Об этом сообщили в государственном предприятии "Энергоатом".

“Объезд возможен только по плохим дорогам из-за горячих точек, где размещены боевые позиции врага. Рашисты не пропускают через Токмак и другие населенные пункты по пути”, – отметили в “Энергоатоме”.





По словам одной из работниц Запорожской АЭС, сейчас утро в Энергодаре начинается с поиска пищи: Накануне, 11 марта, в Энергодар смогли гуманитарным грузом привезти некоторые продукты питания, детские вещи и лекарства. Часть груза россияне украли. По словам городского головы Дмитрия Орлова, выдавать на руки продукты всем желающим в городе власти не могут, ведь их просто не хватает.По словам одной из работниц Запорожской АЭС, сейчас утро в Энергодаре начинается с поиска пищи:

“Когда у тебя практически нет наличных средств – это еще квест. Спасибо соседним селам, можно купить картофель, морковь, лук, свеклу, яблоки и даже огурцы и редис. Племзавод "Степной" поставляет молоко, кефир, ряженку, сметану и даже йогурт. Мясо и сало на рынке есть, но дорогое. "Сильпо" и АТБ скоро закроют (по данным "Энергоатома", АТБ уже прекратил работу. - Ред.). Аптеки почти пустые. В "Еве" скупают остатки шампуней и стиральных порошков. Хлеб пекут, и он очень вкусный, но очередь нужно выстоять три часа. Масло, мука, дрожжи, соль, сахар, яйца – это роскошь”.

“Прошлась по городу. Достала молока, сметаны, кефира, свеклы, моркови и яблок, две банки тунца и даже коробку конфет, которым радовалась больше всего. Жить можно. Не хочу думать о негативных сценариях. Просто живу сегодняшним днем и верю в нашу победу. Отказываюсь опускать голову”, – рассказывает горожанка.

Накануне в "Энергоатоме" сообщали, что российские оккупанты начали запугивать энергодарцев: некоторых избивают, а других похищают прямо посреди улицы с собственных автомобилей.