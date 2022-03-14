Оккупанты взорвали боеприпасы возле ЗАЭС

Российские оккупанты взорвали часть боеприпасов на площадке Запорожской АЭС у руин учебно-тренировочного центра и энергоблока N1.
Об этом сообщает НАЭК «Енергоатом».
Изменился ли радиационный фон на территории Запорожской АЭС после взрывов, пока неизвестно.
Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты планируют начать "утилизацию" боеприпасов прямо на площадке станции у руин учебно-тренировочного центра ЗАЭС. Иными словами, сумасшедшие решисты собираются взрывать боеприпасы прямо напротив энергоблока № 1 атомной станции!!!
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