Оккупанты взорвали боеприпасы возле ЗАЭС

15:52 14 марта Киев, Украина

Российские оккупанты взорвали часть боеприпасов на площадке Запорожской АЭС у руин учебно-тренировочного центра и энергоблока N1.

Об этом сообщает НАЭК «Енергоатом».

"Рашистские недоумки планируют дальше совершать подрывы на крупнейшем ядерном объекте Европы. При взрывах персонал покидал рабочие места. Какие еще теракты нужны для решительных действий партнеров, в частности МАГАТЭ ?", - говорится в сообщении.

Изменился ли радиационный фон на территории Запорожской АЭС после взрывов, пока неизвестно.