Оккупанты вывозят украинских детей в россию с пропагандистской целью

На временно оккупированной территории Запорожской области, захватчики организовывают отправку детей в россию под предлогом "отдыха".
Эту информацию распространил Иван Федоров, городской голова Мелитополя, в своем сообщении в мессенджере Telegram.
Федоров отметил, что оккупанты Мелитополя организовали очередную пропагандистскую акцию, связанную с Днем защиты детей, и вывезли детей в летние лагеря, отделяя их от родителей.
По его словам, особенно символичным является то, что автобусы с детьми собирались возле 10-й гимназии, которую оккупанты оградили забором и превратили в своеобразное "министерство образования".
Согласно информации, полученной от Федорова, в этих "лагерях" детей подвергают воздействию российской пропаганды и фотографируют с портретами советских предков.
Более того, более 400 детей из Акимовки, населенного пункта Запорожской области, расположенного недалеко от Азовского моря, были вывезены в Крым и в российский Ярославль.
Эту информацию распространил Иван Федоров, городской голова Мелитополя, в своем сообщении в мессенджере Telegram.
Федоров отметил, что оккупанты Мелитополя организовали очередную пропагандистскую акцию, связанную с Днем защиты детей, и вывезли детей в летние лагеря, отделяя их от родителей.
По его словам, особенно символичным является то, что автобусы с детьми собирались возле 10-й гимназии, которую оккупанты оградили забором и превратили в своеобразное "министерство образования".
Согласно информации, полученной от Федорова, в этих "лагерях" детей подвергают воздействию российской пропаганды и фотографируют с портретами советских предков.
Более того, более 400 детей из Акимовки, населенного пункта Запорожской области, расположенного недалеко от Азовского моря, были вывезены в Крым и в российский Ярославль.
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