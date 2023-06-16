Оккупанты вывозят украинских детей в россию с пропагандистской целью

18:24 01 июня Киев, Украина

На временно оккупированной территории Запорожской области, захватчики организовывают отправку детей в россию под предлогом "отдыха".



Эту информацию распространил Иван Федоров, городской голова Мелитополя, в своем сообщении в мессенджере Telegram.



Федоров отметил, что оккупанты Мелитополя организовали очередную пропагандистскую акцию, связанную с Днем защиты детей, и вывезли детей в летние лагеря, отделяя их от родителей.



По его словам, особенно символичным является то, что автобусы с детьми собирались возле 10-й гимназии, которую оккупанты оградили забором и превратили в своеобразное "министерство образования".



Согласно информации, полученной от Федорова, в этих "лагерях" детей подвергают воздействию российской пропаганды и фотографируют с портретами советских предков.



Более того, более 400 детей из Акимовки, населенного пункта Запорожской области, расположенного недалеко от Азовского моря, были вывезены в Крым и в российский Ярославль.