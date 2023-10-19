Оккупанты вывозят украинских детей из ВОТ в рф под видом "культурной экскурсии"

16:32 19 октября Киев, Украина

Оккупационные силы планируют организовать "культурные экскурсии" для 10 тысяч украинских детей с временно оккупированных территорий в Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях, перевозя их в Москву и Санкт-Петербург до конца текущего года.



Эту информацию раскрыл Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.



Оккупанты называют этот маршрут "культурным просвещением". По словам омбудсмена, эти намерения оккупантов стали известны благодаря мониторингу информационных источников российской и оккупационной власти на оккупированных территориях.



Для проведения "культурных экскурсий" россияне разработали специальную программу под названием "Культурная карта 4+85". В рамках этой программы создано восемь "просветительских" маршрутов, предназначенных для знакомства детей с "культурным наследием великой страны".



Оккупанты уже организовали подобные "экскурсии" для детей из Луганской и Донецкой областей и сейчас планируют провести их для 300 детей из Запорожской области.



Офис омбудсмена отмечает, что для всех маршрутов существует устоявшаяся программа, которая включает посещение спектаклей, парков, ознакомление с городом, а также отправление детей на музейные экспозиции "Подвиг Народа" и проведение военных квестов.



Дмитрий Лубинец подчеркивает, что такая практика нарушает положения Конвенции о правах ребенка, и что россия проводит "патриотическое воспитание" украинских детей с раннего возраста, знакомя их с "героями специальной военной операции".

Это является частью насильственной геноцидной политики россии в отношении Украины, которая, по словам омбудсмена, стирает национальную идентичность и культурное наследие украинцев.