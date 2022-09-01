Оккупанты вывезли из Луганщины 200 тысяч тонн зерна в россию

13:45 25 августа Киев, Украина

Российские захватчики вывезли в россию все 200 тысяч тонн зерна, собранных на полях в Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай со ссылкой заместителя директора Департамента агропромышленного развития Луганской ОВА Любовь Бескоровайную в Telegram.

"Все 200 тысяч тонн зерна, собранные на полях "Агротона", вывезены из Луганщины на россию. По информации аграриев, вынужденных остаться на оккупированной территории, ситуация в сельском хозяйстве региона приближается к катастрофической", - сказал он.

По словам Бескоровайной, в этом году Луганская область ожидала наибольший за все годы урожай, надеялась даже превзойти рекордный 2021 год. Мониторинг ЧАО "Агротон" показал, что на некоторых полях урожайность составляла до 60 ц/га.



Она отметила, что аграрии проделали очень большую работу для повышения урожайности, но собирают сейчас украинское зерно оккупанты.



Бескоровайная добавила, что многие руководители сельскохозяйственных предприятий выехали в безопасные регионы Украины и провели перерегистрацию бизнеса. Но есть и те, кто пошел на сотрудничество с россией и сдал своих партнеров.



В частности, ООО "Нибулон" и ЧАО "Агротон", которые были социальной опорой региона, захватил предприниматель из Краснодара, имея уставный фонд в 2 000 рублей.



По словам Бескоровайной, в "Агротоне" в начале года оставалось 20 тысяч тонн урожая прошлого года. Сейчас на полях агрофирмы на территории Луганской области собрали еще 200 тысяч тонн, однако все это вывезено в россию.



Так же оккупанты украли всю продукцию "Нибулона".



По словам Гайдая, аграрии Луганской области сотрудничают с международными организациями, которые могут отследить полный маршрут перевозки украденного зерна. Эту информацию передадут в международные суды.



Глава ОВА также сообщил, что на некоторых полях еще остается озимое зерно, потому что люди отказываются работать без денег.



Также на некоторых территориях почти нечем обрабатывать землю и убирать урожай, потому что всю новую технику россияне вывезли. В частности, у "Агротона" забрали 40 единиц автомобильного транспорта. Гайдай отметил, что технику отследили с помощью GPS.