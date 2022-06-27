Оккупанты выпустили по Сумщине более 150 снарядов: есть жертвы

26 июня военные рф выпустили более 150 снарядов и мин по четырем общинам в Сумской области. В результате вражеских обстрелов погиб гражданский житель, еще один получил ранения.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий .
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий .
Всего за 26 июня российские оккупанты выпустили по территории этих общин более 150 снарядов и мин. Больше всего пострадала Краснопольская община – сюда было около сотни прилетов за день.
Глава ОВА также уточнил, что на территории сел общины повреждены частные хозяйственные постройки, водонапорная башня, ферма. Один человек погиб, один – в больнице.
Глава ОВА также уточнил, что на территории сел общины повреждены частные хозяйственные постройки, водонапорная башня, ферма. Один человек погиб, один – в больнице.
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