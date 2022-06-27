Оккупанты выпустили по Сумщине более 150 снарядов: есть жертвы

09:34 27 июня Киев, Украина

26 июня военные рф выпустили более 150 снарядов и мин по четырем общинам в Сумской области. В результате вражеских обстрелов погиб гражданский житель, еще один получил ранения.



Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий .

"Этот день у нас прошел под постоянными обстрелами. Оккупанты со своей территории вели огонь из ствольной и реактивной артиллерии. Выпускали неуправляемые ракеты с вертолетов. Пострадали территории четырех общин Сумщины: Юнаковская, Белопольская, Краснопольская и Шалыгинская", – говорится в сообщении.

Всего за 26 июня российские оккупанты выпустили по территории этих общин более 150 снарядов и мин. Больше всего пострадала Краснопольская община – сюда было около сотни прилетов за день.



Глава ОВА также уточнил, что на территории сел общины повреждены частные хозяйственные постройки, водонапорная башня, ферма. Один человек погиб, один – в больнице.