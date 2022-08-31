Оккупанты выпустили по Никополю 60 снарядов

Оккупанты снова обстреляли Днепропетровщину, в результате чего одна женщина получили ранения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.
В Никополе один дом уничтожен, почти 50 – повреждены, также задело около 30 хозяйственных сооружений. На двух частных дворах произошло возгорание – пожары потушили спасатели.
Обстрелом повреждены здания и техника трех местных предприятий, а еще более 100 солнечных панелей. В Криворожском районе враг накрыл "Ураганами" Карповскую и Широковскую общины. Оккупанты перебили в Никополе две линии электропередач, в результате чего без света остались более 3 тысяч никопольчан. На месте работают аварийные бригады электриков.
В Широком есть разрушение жилья, 44-летняя женщина получила ранения. По словам Резниченко, пострадавшей оказали помощь – она лечится дома.
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