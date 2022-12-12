Оккупанты выпустили по Днепропетровщине 30 снарядов

08:57 12 декабря Киев, Украина

Россияне в ночь на 12 декабря атаковали Градами, Ураганами и тяжелой артиллерией населенные пункты Никопольского района Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Под огнем оккупантов находились две общины - Никопольская и Марганецкая. Враг направил туда не менее 30 снарядов.
 
"Обошлось без погибших и раненых. Представители ГСЧС продолжают обследовать пораженные территории - выясняют детали обстрелов", - уточнил Резниченко.