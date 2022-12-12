Оккупанты выпустили по Днепропетровщине 30 снарядов

Россияне в ночь на 12 декабря атаковали Градами, Ураганами и тяжелой артиллерией населенные пункты Никопольского района Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
Под огнем оккупантов находились две общины - Никопольская и Марганецкая. Враг направил туда не менее 30 снарядов.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
Под огнем оккупантов находились две общины - Никопольская и Марганецкая. Враг направил туда не менее 30 снарядов.
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