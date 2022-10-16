Оккупанты всю ночь обстреливали Днепропетровщину, есть раненый

Россияне всю ночь 14 октября атаковали Днепропетровскую область из разного оружия. В результате обстрелов гражданский мужчина получил ранения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Никопольский район русские оккупационные войска обстреливали из "градов", тяжелой артиллерией и дронами.
По предварительным данным, люди не пострадали.
В Мировской, Красногригоровской и Первомайской общинах повреждены частные дома, водопровод и линия электропередач.
Кроме того, украинские защитники из воздушного командования "Восток" после полуночи уничтожили над Днепровским и Никопольским районами четыре дрона-камикадзе.
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