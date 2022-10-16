Оккупанты всю ночь обстреливали Днепропетровщину, есть раненый

10:19 14 октября Киев, Украина

Россияне всю ночь 14 октября атаковали Днепропетровскую область из разного оружия. В результате обстрелов гражданский мужчина получил ранения.



Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

“В Синельниковском районе враг обстрелял Межевскую общину. Раненый 51-летний мужчина. Он находится в больнице. Изуродованы промышленное предприятие и дома людей”, – отметил Резниченко.

Никопольский район русские оккупационные войска обстреливали из "градов", тяжелой артиллерией и дронами.

По предварительным данным, люди не пострадали.

В Мировской, Красногригоровской и Первомайской общинах повреждены частные дома, водопровод и линия электропередач.

Кроме того, украинские защитники из воздушного командования "Восток" после полуночи уничтожили над Днепровским и Никопольским районами четыре дрона-камикадзе.