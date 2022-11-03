Оккупанты всю ночь атаковали Днепропетровщину - ОВА

09:15 03 ноября Киев, Украина

Защитники из ВС ВСУ ликвидировали над Днепропетровской областью четыре дрона-камикадзе Shahed-136. Сбили их над Никопольским районом.



Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.



Но, к сожалению, были в области и прилеты. Так, россияне нанесли удар по объектам энергетической и водной инфраструктуры в Кривом Роге. Там есть серьезные разрушения, работают все службы.



Кроме того, в Павлограде враг попал по промышленному предприятию. Продолжаются восстановительные работы.

"Это была напруженная ночь массированных атак", - написал глава ОВА в Telegram.

В Никопольском районе россияне накрыли Градами и тяжелой артиллерией две общины - Никопольскую и Марганецкую.



Так, в Никополе загорелась автозаправка. Огонь уже потушили. Также снаряды повредили жилье, колледж, мебельное производство и промышленное предприятие.



В Марганецкой общине вражеские снаряды оставили без света более тысячи семей. Энергетики уже чинят линии.



К счастью, всюду обошлось без погибших и раненых.