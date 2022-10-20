Оккупанты в Запорожской области разрушили специализированную школу

В пгт Камышеваха Запорожской области россияне нанесли ракетный удар по территории детской специализированной школы.

Об этом заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил в Телеграме.

"российские террористы сегодня утром, около 7:20, нанесли ракетный удар по территории детской специализированной школы в пгт. Камышеваха. Информация о разрушениях и жертвах уточняется", - сказал он.