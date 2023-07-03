Оккупанты в Северодонецке нашли новый способ проверки пустующих квартир

11:24 03 июля Киев, Украина

Северодонецке оккупанты придумали новый способ проверки наличия пустующих квартир, о чем сообщает Луганская ОВА.

"В прошлом году они угрожали выселением владельцам, которые не предоставили документы, подтверждающие право собственности на жилье. В результате некоторые жители вернулись обратно, несмотря на разрушения и опасность в российском оккупированном городе",- говориться в сообщении.



Теперь оккупационный филиал "луганскгаза" требует от северодончан пройти проверку по определенному адресу для сверки данных о владельцах квартир.

"Вся необходимая информация уже есть у оккупационной администрации, но захватчики хотят повлиять на людей, угрожая потерей жилья", - заявили в Луганской ОВА.



В самопровозглашенной "лнр" ввели практику использования мобильных крематориев для избежания выплаты компенсаций и льгот семьям погибших оккупантов. Один из таких крематориев работает почти круглосуточно в Кадиевке, куда доставляют тела ликвидированных бойцов "народной милиции".



В оккупированной части Луганщины каждый работник бюджетной сферы обязан подписаться на местные пропагандистские печатные издания, такие как "трудовая слава" или "стахановское знамя".



Изначально такую практику распространили на сотрудников оккупационных администраций, а теперь она распространяется на учителей, работников сферы ЖКХ и других бюджетников.