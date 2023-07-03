Оккупанты в Северодонецке нашли новый способ проверки пустующих квартир

В Северодонецке оккупанты придумали новый способ проверки наличия пустующих квартир, о чем сообщает Луганская ОВА.
Теперь оккупационный филиал "луганскгаза" требует от северодончан пройти проверку по определенному адресу для сверки данных о владельцах квартир.
В самопровозглашенной "лнр" ввели практику использования мобильных крематориев для избежания выплаты компенсаций и льгот семьям погибших оккупантов. Один из таких крематориев работает почти круглосуточно в Кадиевке, куда доставляют тела ликвидированных бойцов "народной милиции".
В оккупированной части Луганщины каждый работник бюджетной сферы обязан подписаться на местные пропагандистские печатные издания, такие как "трудовая слава" или "стахановское знамя".
Изначально такую практику распространили на сотрудников оккупационных администраций, а теперь она распространяется на учителей, работников сферы ЖКХ и других бюджетников.
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