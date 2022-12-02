Оккупанты, в панике убегая из Харьковщины, оставили документы псевдополицейских

15:54 02 декабря Киев, Украина

В Купянском районе Харьковской области правоохранители обнаружили тайник с важными документами, которые российские военные не успели уничтожить во время отступления.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
 
В помещении оккупационного псевдоправоохранительного органа в Купянске российские оккупанты хранили кадровые документы большинства
псевдополицейских, работавших в фейковых правоохранительных органах захваченной территории Харьковщины.
Среди изъятого:
  • документы и личные дела псевдополицейских;
  • характеристики;
  • трудовые договоры;
  • пояснения об известных "стражах" участников АТО/ООС;
  • объяснение, что "полицейские" не были участниками АТО/ООС;
  • табели учета рабочего времени;
  • копии паспортов, в том числе российских, которые успели получить в Купянске;
  • фотографии для личных дел;
  • анкеты;
  • приказы о назначении на должность и т.п.
В ведомстве отметили, что изъятые документы являются основой для открытия уголовных производств по фактам государственной измены и коллаборационной деятельности.

В отношении лиц, уже подозреваемых или обвиняемых, материалы будут использованы в качестве доказательств, а также приобщены к делам для полного и всестороннего расследования.
 