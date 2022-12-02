Оккупанты, в панике убегая из Харьковщины, оставили документы псевдополицейских

15:54 02 декабря Киев, Украина





Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Купянском районе Харьковской области правоохранители обнаружили тайник с важными документами, которые российские военные не успели уничтожить во время отступления.Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

В помещении оккупационного псевдоправоохранительного органа в Купянске российские оккупанты хранили кадровые документы большинства

псевдополицейских, работавших в фейковых правоохранительных органах захваченной территории Харьковщины.

Среди изъятого:

документы и личные дела псевдополицейских;

характеристики;

трудовые договоры;

пояснения об известных "стражах" участников АТО/ООС;

объяснение, что "полицейские" не были участниками АТО/ООС;

табели учета рабочего времени;

копии паспортов, в том числе российских, которые успели получить в Купянске;

фотографии для личных дел;

анкеты;

приказы о назначении на должность и т.п.

В ведомстве отметили, что изъятые документы являются основой для открытия уголовных производств по фактам государственной измены и коллаборационной деятельности.



В отношении лиц, уже подозреваемых или обвиняемых, материалы будут использованы в качестве доказательств, а также приобщены к делам для полного и всестороннего расследования.