Оккупанты, в панике убегая из Харьковщины, оставили документы псевдополицейских

В Купянском районе Харьковской области правоохранители обнаружили тайник с важными документами, которые российские военные не успели уничтожить во время отступления.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
В помещении оккупационного псевдоправоохранительного органа в Купянске российские оккупанты хранили кадровые документы большинства
псевдополицейских, работавших в фейковых правоохранительных органах захваченной территории Харьковщины.
Среди изъятого:
- документы и личные дела псевдополицейских;
- характеристики;
- трудовые договоры;
- пояснения об известных "стражах" участников АТО/ООС;
- объяснение, что "полицейские" не были участниками АТО/ООС;
- табели учета рабочего времени;
- копии паспортов, в том числе российских, которые успели получить в Купянске;
- фотографии для личных дел;
- анкеты;
- приказы о назначении на должность и т.п.
В ведомстве отметили, что изъятые документы являются основой для открытия уголовных производств по фактам государственной измены и коллаборационной деятельности.
В отношении лиц, уже подозреваемых или обвиняемых, материалы будут использованы в качестве доказательств, а также приобщены к делам для полного и всестороннего расследования.
В отношении лиц, уже подозреваемых или обвиняемых, материалы будут использованы в качестве доказательств, а также приобщены к делам для полного и всестороннего расследования.
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