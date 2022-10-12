Оккупанты в очередной раз атаковали Ладыжинскую ТЭС

15:36 11 октября Киев, Украина

Ладыжинская тепловая электростанция, расположенная в Винницкой области, потерпела повторный удар российских войск.

Об этом сообщили в ДТЭК.

"Это произошло в тот момент, когда на месте работали спасатели. Есть пострадавшие. По предварительной информации - 6 человек. Пострадавшим была оперативно оказана медицинская помощь, они доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Среди раненых работников компании нет.