Оккупанты в очередной раз атаковали Ладыжинскую ТЭС
15:36 11 октября Киев, Украина
Ладыжинская тепловая электростанция, расположенная в Винницкой области, потерпела повторный удар российских войск.
Об этом сообщили в ДТЭК.
"Это произошло в тот момент, когда на месте работали спасатели. Есть пострадавшие. По предварительной информации - 6 человек. Пострадавшим была оперативно оказана медицинская помощь, они доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
Среди раненых работников компании нет.
"В результате обстрела снова повреждено энергетическое оборудование предприятия. Когда будет разрешать ситуация с безопасностью, работники теплоэлектростанции начнут работы по восстановлению", - добавили в компании.
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