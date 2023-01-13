Оккупанты в Мариуполе сносят здания, которые обещали отремонтировать

11:46 13 января Киев, Украина

В захваченном Мариуполе Донетчины сносят детские сады, школы, дома детского и юношеского творчества, которые россияне неоднократно обещали отремонтировать.

Об этом 13 января сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

Он обнародовал документы, полученные мариупольским сопротивлением, со списками объектов на снос. Их формирует "мэр" Мариуполя Константин Иващенко, а утверждает глава "ДНР" Денис Пушилин.
 
"Что мы видим? Правильно - детские сады и здания детского и юношеского творчества. Ой! А как же "мы все отремонтируем"? А если добавить, что именно этих зданий нет в перечне домов на снос, которые постоянно обнародует "Минстрой ДНР"? Догадываетесь почему? Русня тихо уничтожает все вокруг. Застенчиво умалчивая", - подчеркнул советник.
 
Также Андрющенко показал центр Мариуполя, который оккупанты превращают в пустыню.