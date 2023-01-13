Оккупанты в Мариуполе сносят здания, которые обещали отремонтировать

В захваченном Мариуполе Донетчины сносят детские сады, школы, дома детского и юношеского творчества, которые россияне неоднократно обещали отремонтировать.
Об этом 13 января сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.
Он обнародовал документы, полученные мариупольским сопротивлением, со списками объектов на снос. Их формирует "мэр" Мариуполя Константин Иващенко, а утверждает глава "ДНР" Денис Пушилин.
Об этом 13 января сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.
Он обнародовал документы, полученные мариупольским сопротивлением, со списками объектов на снос. Их формирует "мэр" Мариуполя Константин Иващенко, а утверждает глава "ДНР" Денис Пушилин.
Также Андрющенко показал центр Мариуполя, который оккупанты превращают в пустыню.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии