Оккупанты в Мариуполе сносят здания, которые обещали отремонтировать

"Что мы видим? Правильно - детские сады и здания детского и юношеского творчества. Ой! А как же "мы все отремонтируем"? А если добавить, что именно этих зданий нет в перечне домов на снос, которые постоянно обнародует "Минстрой ДНР"? Догадываетесь почему? Русня тихо уничтожает все вокруг. Застенчиво умалчивая", - подчеркнул советник.