Оккупанты в Мариуполе начали забирать с улиц брошенные авто и планируют их "национализировать"

10:55 01 июня Киев, Украина





Об этом



Все найденные в городе целые и поврежденные автомобили начали свозить на территорию рынка "Азовский". Там они, как отмечает Андрющенко, простоят до 1 июля, а затем, если владельцы не вернутся за имуществом, машины "национализируют".



Советник городского головы говорит, что мародерство в Мариуполе стало глобальным на всех уровнях. В то же время теперь для возвращения похищенного имущества его владельцы должны платить деньги. Во временно оккупированном Мариуполе российские военные и боевики из ОРДЛО начали забирать с улиц брошенные автомобили , а те авто, за которым не вернутся мариупольцы , планируют присвоить.Об этом рассказал советник городского головы Петр Андрющенко .Все найденные в городе целые и поврежденные автомобили начали свозить на территорию рынка "Азовский". Там они, как отмечает Андрющенко, простоят до 1 июля, а затем, если владельцы не вернутся за имуществом, машины "национализируют".Советник городского головы говорит, что мародерство в Мариуполе стало глобальным на всех уровнях. В то же время теперь для возвращения похищенного имущества его владельцы должны платить деньги.

“Вы идете к “правильному” человеку в так называемых райотделах так называемой милиции. Там показываете фото и делаете предложение оплаты за возврат. Дальше – украденное ищут по рынкам так называемой "ДНР", Таганрога и Ростов-на-Дону. В большинстве случаев находят и возвращают за деньги. По крайней мере, говорят, что ищут по рынкам. Хотя что-то подсказывает, что просто продают награбленное владельцам слишком дорого”, – отмечает он.

Андрющенко уже рассказывал, что в Мариуполе россияне начали заселять неизвестных в квартиры, брошенные владельцами. Сейчас, по его словам, оккупанты готовятся сносить большинство зданий, пострадавших от их же обстрелов, а жителей, обычно пожилых людей, планируют выселять.