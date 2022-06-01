Оккупанты в Мариуполе начали забирать с улиц брошенные авто и планируют их "национализировать"

Во временно оккупированном Мариуполе российские военные и боевики из ОРДЛО начали забирать с улиц брошенные автомобили, а те авто, за которым не вернутся мариупольцы, планируют присвоить.
Об этом рассказал советник городского головы Петр Андрющенко .
Все найденные в городе целые и поврежденные автомобили начали свозить на территорию рынка "Азовский". Там они, как отмечает Андрющенко, простоят до 1 июля, а затем, если владельцы не вернутся за имуществом, машины "национализируют".
Советник городского головы говорит, что мародерство в Мариуполе стало глобальным на всех уровнях. В то же время теперь для возвращения похищенного имущества его владельцы должны платить деньги.
Об этом рассказал советник городского головы Петр Андрющенко .
Все найденные в городе целые и поврежденные автомобили начали свозить на территорию рынка "Азовский". Там они, как отмечает Андрющенко, простоят до 1 июля, а затем, если владельцы не вернутся за имуществом, машины "национализируют".
Советник городского головы говорит, что мародерство в Мариуполе стало глобальным на всех уровнях. В то же время теперь для возвращения похищенного имущества его владельцы должны платить деньги.
Андрющенко уже рассказывал, что в Мариуполе россияне начали заселять неизвестных в квартиры, брошенные владельцами. Сейчас, по его словам, оккупанты готовятся сносить большинство зданий, пострадавших от их же обстрелов, а жителей, обычно пожилых людей, планируют выселять.
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