Оккупанты в Луганской области требуют взносы у жителей на ремонт разрушенных домов

12:26 06 ноября Киев, Украина

Российские оккупанты в Луганской области разработали план "восстановления" разрушенных многоквартирных домов, который предполагает обязать гражданских жителей делать взносы на капитальный ремонт жилья.



Об этом сообщила Луганская областная государственная администрация (ОГА).



Согласно информации ОГА, на территории так называемой "Луганской народной республики" ("ЛНР") планируется внедрить систему, в соответствии с которой жители многоквартирных домов будут обязаны вносить финансовые средства на ремонт своего жилья.



В то же время оккупанты продолжают активно использовать военную авиацию и дроны в регионе. В воскресенье были проведены авиаудары по территориям Сватовского района и Серебрянского лесничества.



Кроме того, российские оккупанты уменьшили объем гуманитарной помощи в Северодонецке, предоставляя ее только владельцам российских паспортов. Луганская ОГА указывает на то, что такой принцип выдачи гуманитарной помощи стал вынужденной мерой оккупационных властей, вероятно, для предотвращения паники и скрытия сокращения объемов помощи.