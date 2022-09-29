Оккупанты уже 4 дня не выпускают украинцев, которые пытаются выехать в Латвию

В Псковской области рф на пункте пропуска Бурачки, россияне 4 дня не выпускают граждан Украины, которые, пытаются выехать в Латвию, убегая от "русского мира".
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.
По словам главы ОВА, об этом ему через чат-бот сообщили сами беженцы, которые пытаются бежать из оккупированных населенных пунктов Украины через территорию россии.
Гайдай добавил, что в очереди на этом пункте пропуска ждут почти 1000 граждан. Люди боятся, что после объявления результатов псевдореферендумов их вообще не выпустят.
Гайдай добавил, что в очереди на этом пункте пропуска ждут почти 1000 граждан. Люди боятся, что после объявления результатов псевдореферендумов их вообще не выпустят.
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