Оккупанты уже 4 дня не выпускают украинцев, которые пытаются выехать в Латвию

14:59 29 сентября Киев, Украина

В Псковской области рф на пункте пропуска Бурачки, россияне 4 дня не выпускают граждан Украины, которые, пытаются выехать в Латвию, убегая от "русского мира".



Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

"На пункте пропуска Бурачки в Псковской области россияне уже 4 дня не выпускают граждан Украины, которые хотят выехать. В очереди собралось около 200 машин. Люди, среди которых инвалиды и маленькие дети, находятся в ужасных условиях",- отметил он.

По словам главы ОВА, об этом ему через чат-бот сообщили сами беженцы, которые пытаются бежать из оккупированных населенных пунктов Украины через территорию россии.



Гайдай добавил, что в очереди на этом пункте пропуска ждут почти 1000 граждан. Люди боятся, что после объявления результатов псевдореферендумов их вообще не выпустят.