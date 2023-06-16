Оккупанты устраивают "тренировку" в Мариуполе перед приездом шойгу

17:22 18 мая Киев, Украина





Советник городского головы Петр Андрющенко сообщил об этом в своем Telegram-канале в четверг, 18 мая.



По словам Андрющенко, русские оккупанты развернули ствольную артиллерию на севере Мариуполя, в направлении Волновахи, и начали проводить "учения".



В результате этого взрывы слышны в районах Сартана и Кальмиусского района. Он добавил, что такое поведение только усугубляет страдания уже пострадавших людей.



Позднее, Андрющенко пояснил, что оккупанты организовали эти артиллерийские учения для создания иллюзии передовой ситуации перед приездом министра обороны рф сергея Оккупанты Мариуполя организовали артиллерийские учения, вывозя ствольную артиллерию на территорию временно захваченного города. Звуки взрывов воспринимают местные жители.Советник городского головы Петр Андрющенко сообщил об этом в своем Telegram-канале в четверг, 18 мая.По словам Андрющенко, русские оккупанты развернули ствольную артиллерию на севере Мариуполя, в направлении Волновахи, и начали проводить "учения".В результате этого взрывы слышны в районах Сартана и Кальмиусского района. Он добавил, что такое поведение только усугубляет страдания уже пострадавших людей.Позднее, Андрющенко пояснил, что оккупанты организовали эти артиллерийские учения для создания иллюзии передовой ситуации перед приездом министра обороны рф сергея шойгу

"Вот и причина сегодняшних учений в Мариуполе. Они хотят создать иллюзию "передовой" для шойгу. Они жалуются, что вынуждены тратить такие драгоценные снаряды на эти учения", - рассказал Андрющенко.

Советник мэра также опубликовал аудиозапись телефонного разговора с российским оккупантом, в которой он рассказывает, почему они вывели артиллерию и начали стрельбу, что привело к звукам взрывов в городе.



Солдат из рф сообщил, что вчера военным были выданы снаряды, а сегодня им приказали вытаскивать пушки и открывать огонь по полю. На вопросы о цели таких действий им ответили, что министр обороны рф шойгу скоро приезжает.

"Парни раздражены, они говорят: 'Давайте лучше его (шойгу - прим.) уничтожим'. Они решили устроить для него канонаду выстрелов, как в кино о войне, что он якобы на передовой побывал." - сообщил Андрющенко.