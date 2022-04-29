Оккупанты устраивают перестрелки между собой, потому что не могут поделить награбленное

17:45 29 апреля Киев, Украина

В оккупированной Киселевке Херсонской области военные россии чеченской и бурятской национальности устроили перестрелку, в которой приняли участие более 50 человек с каждой стороны. Точное количество раненых и погибших пока неизвестно.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны в Facebook.



Бурятов возмутило «неравноправие» условий с чеченцами и то, что они должны вести наступление. Чеченцы же остаются в тылу исключительно как «заградительные отряды». Они побуждают подразделения оккупантов к активным действиям – открывают огонь по тому, кто пытается отступать. Также захватчиков не устраивает неравномерность распределения награбленного. Основную «выгоду» от мародерства получают те же чеченцы.



В виду нежелания участвовать в наступательных действиях возник конфликт между командирами и личным составом подразделений ВС рф в оккупированной Федоровке Запорожской области. россияне жалуются местным жителям на обман при подписании контрактов и получении согласия на участие в боевых действиях.



Выяснилось, что российским контрактникам была обещана операция по «крымскому сценарию». То есть отсутствие сопротивления со стороны Украины, выделение жилья на занятых территориях и спокойное прохождение службы.



Увидев реальную картину, многие россияне отказались вести дальнейшую службу. Это повлекло за собой конфликт, разбираться в котором прибыли представители ФСБ. Часть военнослужащих после допросов увезли в неизвестном направлении. К месту несения службы они не вернулись.