Оккупанты усилили террор в Мелитополе из-за отсутствия побед на фронте

"На этой неделе у нас была возможность пообщаться с большим количеством наших жителей, которые освободились из плена. Приведу лишь несколько примеров, о чем рассказывают те, кто был в плену. Есть люди, которые сидят в плену более 8 месяцев. А в последние месяцы россияне намеренно привозят мобилизованных в места, где содержатся наши жители, чтобы они тренировались бить гражданских на людях, которые находятся в плену",-