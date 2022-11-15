Оккупанты уничтожили объект, обеспечивавший Херсонщину и Николаевщину светом - Укрэнерго

Военные рф разрушили энергетический объект, который обеспечивал энергоснабжение всего правобережья Херсонской области и значительной части Николаевской области. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий на своей странице в Facebook.
Он отметил, что были взорваны два автотрансформатора, каждый весом 250 тонн.
Он отметил, что были взорваны два автотрансформатора, каждый весом 250 тонн.
Кудрицкий сообщил, что сейчас разрабатываются схемы запитывания Херсонщины из соседних двух областей.
Также саперы обследуют высоковольтные линии, которые проходят вдоль территорий, где шли тяжелые бои.
Он также сообщил, что необходимое оборудование уже направляется в Украину от системных операторов Польши и Франции, которые откликнулись на просьбу о помощи.
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