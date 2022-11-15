Оккупанты уничтожили объект, обеспечивавший Херсонщину и Николаевщину светом - Укрэнерго

08:47 15 ноября Киев, Украина

Военные рф разрушили энергетический объект, который обеспечивал энергоснабжение всего правобережья Херсонской области и значительной части Николаевской области. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий на своей странице в Facebook.



Он отметил, что были взорваны два автотрансформатора, каждый весом 250 тонн.

"Зал релейной защиты, компрессорная, аккумуляторная - что по мнению террористов не сделали взрывы, дополнительно было расстреляно и разбито. Несколько гектаров последствий бессильной злобы оккупантов перед бегством с правобережья Херсонщины. Подлая орда, которая умеет только разрушать", - написал он.



Кудрицкий сообщил, что сейчас разрабатываются схемы запитывания Херсонщины из соседних двух областей.



Также саперы обследуют высоковольтные линии, которые проходят вдоль территорий, где шли тяжелые бои.

"Уровень заминированности там очень высокий. Работаем осторожно, но не теряем ни одной минуты. Большая часть освобожденной Херсонщины без света с 6 ноября. Делаем все возможное, чтобы по выбранным резервным схемам заживить людей как можно быстрее", - добавил Кудрицкий.

Он также сообщил, что необходимое оборудование уже направляется в Украину от системных операторов Польши и Франции, которые откликнулись на просьбу о помощи.