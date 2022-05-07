Оккупанты уничтожили Национальный музей Григория Сковороды

Армия Рф уичтожила Национальный музей Григория Сковороды в Харьковской области.
Об этом сообщил глава Золочевской общины Виктор Коваленко.
Учреждение оккупанты уничтожили прямым попаданием российской ракеты в ночь на 7 мая.
Снаряд влетел под крышу здания, вспыхнул пожар. Огонь охватил все помещения музея.
В результате обстрела ранение получил 35-летний сын директора музея, который остался на ночь охранять помещение. Мужчину вытащили из-под завалов, медики диагностировали у него травму ноги и отправили в больницу.
Учреждение оккупанты уничтожили прямым попаданием российской ракеты в ночь на 7 мая.
Снаряд влетел под крышу здания, вспыхнул пожар. Огонь охватил все помещения музея.
В результате обстрела ранение получил 35-летний сын директора музея, который остался на ночь охранять помещение. Мужчину вытащили из-под завалов, медики диагностировали у него травму ноги и отправили в больницу.
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