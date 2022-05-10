Оккупанты уничтожили Музей 185-летней истории села Новомихайловка

16:21 10 мая Киев, Украина

В Донецкой области в результате обстрелов российских оккупантов сгорел музей истории села Новомихайловка, основанного в 1837 году.



Об этом рассказала заведующая музеем Екатерина Шаповалова .





Село Новомихайловка, в котором проживало до начала полномасштабного российского вторжения менее 1,5 тысяч человек, основали в 1837 году, музей появился в селе в год его основания. С 2014 года Новомихайловка фактически находилась на линии фронта.

Среди 3380 экспонатов были фотографии, техника, вышиванки и другие вещи, связанные с историей Новомихайловки.

“И домотканые дорожки, предметы быта, колхозный инвентарь, много сундуков и личных вещей крестьян. Была и тачанка, на которой когда-то возили голову села, а также автомобиль Волга-401 60-х годов прошлого века – это один из жителей села нам подарил. А сколько фотографий, самые старые 1902 года", – рассказывает о коллекции единственная работница учреждения и его заведующая Екатерина Шаповалова.В 2016-м два снаряда, выпущенные террористами из так называемой ДНР, разорвались рядом со зданием музея. Тогда там выбило все окна, однако повреждения были устранены.

В марте этого года в музей попали еще раз, в апреле русские войска разрушили дом самой Шаповаловой, а потому она была вынуждена покинуть Новомихайловку, а в мае в результате обстрела здание учреждения выгорело дотла. Об этом заведующие сообщили односельчане.