Оккупанты уничтожили Музей 185-летней истории села Новомихайловка

В Донецкой области в результате обстрелов российских оккупантов сгорел музей истории села Новомихайловка, основанного в 1837 году.
Об этом рассказала заведующая музеем Екатерина Шаповалова .
Об этом рассказала заведующая музеем Екатерина Шаповалова .
Село Новомихайловка, в котором проживало до начала полномасштабного российского вторжения менее 1,5 тысяч человек, основали в 1837 году, музей появился в селе в год его основания. С 2014 года Новомихайловка фактически находилась на линии фронта.
Среди 3380 экспонатов были фотографии, техника, вышиванки и другие вещи, связанные с историей Новомихайловки.
В марте этого года в музей попали еще раз, в апреле русские войска разрушили дом самой Шаповаловой, а потому она была вынуждена покинуть Новомихайловку, а в мае в результате обстрела здание учреждения выгорело дотла. Об этом заведующие сообщили односельчане.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии