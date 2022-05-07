Оккупанты уничтожили крупнейшее предприятие по производству нефтепродуктов в Украине

Кременчугский нефтеперерабатывающий завод не сможет возобновить работу как минимум до конца 2022 года. Ракетные удары полностью уничтожили предприятие.
Об это сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.
Остается разрушенной также Кременчугская ТЭЦ. Расходы на ее восстановление, по предварительным оценкам, составят от 500 до 800 млн грн, но финальные подсчеты еще не обнародованы.
С момента вторжения в Украину российские оккупанты уничтожили или повредили по меньшей мере 15 нефтебаз в Украине. На этих нефтебазах хранились существенные запасы топлива.
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