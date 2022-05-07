Оккупанты уничтожили крупнейшее предприятие по производству нефтепродуктов в Украине

12:18 06 мая Киев, Украина

Кременчугский нефтеперерабатывающий завод не сможет возобновить работу как минимум до конца 2022 года. Ракетные удары полностью уничтожили предприятие.

Об это сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

"Кременчугский НПЗ в этом году не заработает. Людей там сокращать не планируют. Все люди оставлены на работе и должны ремонтировать предприятие", – написал Лунин.

Остается разрушенной также Кременчугская ТЭЦ. Расходы на ее восстановление, по предварительным оценкам, составят от 500 до 800 млн грн, но финальные подсчеты еще не обнародованы.

"Мы об этом сообщили Офис президента и Кабмин. Облсовет может предоставить от 30 до 50 млн грн, плюс город предоставит, и там есть частный инвестор. Все вместе мы ТЭЦ должны возродить", – заметил Лунин.

С момента вторжения в Украину российские оккупанты уничтожили или повредили по меньшей мере 15 нефтебаз в Украине. На этих нефтебазах хранились существенные запасы топлива.