Оккупанты уничтожили Художественный музей имени Архипа Куинджи в Мариуполе

17:02 23 марта Киев, Украина





Музей размещался в здании 1902 года возведения. В нее попала российская авиабомба.



В коллекции музея было собрано более 950 графических и 650 живописных произведений, а также 150 скульптур и около 300 произведений декоративно-прикладного искусства – более 2 тысяч экспонатов. Как рассказал глава Национального союза художников Украины Константин Чернявский, на момент бомбардировки в музее не было оригиналов работ Куинджи, только копии авторства Андрея Яланского и Александра Российские оккупанты разрушили в Мариуполе здание Художественного музея имени Архипа Куинджи. Информацию о разрушениях можно найти в перечне разрушенных и поврежденных в результате российского вторжения памятников, который ведет Минкульт.Музей размещался в здании 1902 года возведения. В нее попала российская авиабомба.В коллекции музея было собрано более 950 графических и 650 живописных произведений, а также 150 скульптур и около 300 произведений декоративно-прикладного искусства – более 2 тысяч экспонатов. Как рассказал глава Национального союза художников Украины Константин Чернявский, на момент бомбардировки в музее не было оригиналов работ Куинджи, только копии авторства Андрея Яланского и Александра

Ольхова .

В то же время там хранили работы других известных украинских художников, в частности Ивана Айвазовского, Николая Глущенко, Татьяны Яблонской, Михаила Дерегуса, Андрея Коцки, Николая Бендрика, Леонида Гади, а также современных живописцев Василия Коренчука, Александра Бондаренко, Людмилы Масальской, Олега Ковалева, Владимира Харакоза.



Были в музее и работы Сергея Баранника – он глава мариупольской организации Национального союза художников Украины, оставшийся в Мариуполе. Коллеги потеряли с ним связь 3 марта.



Среди экспонатов также было немало предметов, связанных с жизнью и творчеством Куинджи: фотографии, документы, личные вещи художника, в том числе 200-летняя купель, в которой крестили художника.



В настоящее время о судьбе экспонатов ничего не известно. Также нет и фотографий разрушенного здания.



