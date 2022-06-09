Оккупанты украли из Украины 600 000 тонн зерна

18:38 09 июня Киев, Украина

Замглавы Всеукраинского агарного совета Денис Марчук, обвинил россию в краже 600 000 тонн украинского зерна, которое позже было перевезено на Ближний Восток.





По словам Марчука, зерно перевезли в порт Севастополя, а затем отправили на Ближний Восток. Он рассказал о заведении уголовных дел «с требованием через международные суды, чтобы Об этом сообщает CNN.По словам Марчука, зерно перевезли в порт Севастополя, а затем отправили на Ближний Восток. Он рассказал о заведении уголовных дел «с требованием через международные суды, чтобы россия выплатила компенсацию тем, кто пострадал от этих действий».