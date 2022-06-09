Оккупанты украли из Украины 600 000 тонн зерна

Замглавы Всеукраинского агарного совета Денис Марчук, обвинил россию в краже 600 000 тонн украинского зерна, которое позже было перевезено на Ближний Восток.
Об этом сообщает CNN.
По словам Марчука, зерно перевезли в порт Севастополя, а затем отправили на Ближний Восток. Он рассказал о заведении уголовных дел «с требованием через международные суды, чтобы россия выплатила компенсацию тем, кто пострадал от этих действий».
По словам Марчука, зерно перевезли в порт Севастополя, а затем отправили на Ближний Восток. Он рассказал о заведении уголовных дел «с требованием через международные суды, чтобы россия выплатила компенсацию тем, кто пострадал от этих действий».
Марчук назвал действия россии «хорошо спланированной операцией оккупантов»
Ранее CNN со ссылкой на данные спутниковых снимков Maxar сообщал, что между Крымом и ближневосточными странами начали ходить сухогрузы с зерном. Так, 19 мая российское судно «Матрос Позынич» загружали зерном в порту Севастополя, а 27 мая оно пришло в сирийский порт Латакия. В оккупационной администрации Херсона подтвердили вывоз зерна на продажу.
При этом, согласно данным российского зернового союза, майский импорт пшеницы вырос по отношению к прошлогоднему результату практически на те же 600 000 тонн. В 2022 году экспорт составил 1,26 млн тонн, в 2021 — 657 000 тонн. Двукратному росту объемов вывозимой пшеницы не помешал даже запрет на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза (Армения, белоруссия, Казахстан, Кыргызстан).
Ранее CNN со ссылкой на данные спутниковых снимков Maxar сообщал, что между Крымом и ближневосточными странами начали ходить сухогрузы с зерном. Так, 19 мая российское судно «Матрос Позынич» загружали зерном в порту Севастополя, а 27 мая оно пришло в сирийский порт Латакия. В оккупационной администрации Херсона подтвердили вывоз зерна на продажу.
При этом, согласно данным российского зернового союза, майский импорт пшеницы вырос по отношению к прошлогоднему результату практически на те же 600 000 тонн. В 2022 году экспорт составил 1,26 млн тонн, в 2021 — 657 000 тонн. Двукратному росту объемов вывозимой пшеницы не помешал даже запрет на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза (Армения, белоруссия, Казахстан, Кыргызстан).
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