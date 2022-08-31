Оккупанты ударили по жилым многоэтажкам в Никополе, есть жертвы

09:43 11 августа Киев, Украина

Этой ночью в Днепропетровской области зафиксировано 120 вражеских прилетов. Оккупанты обстреляли из «Градов» жилые кварталы Никопольского , Криворожского, Синельниковского и Днепровского районов.

Об сообщил глава ОВА Валентин Резниченко



В Никополе погибли 2 человека, 9 ранены (в том числе, 13-летняя девочка). Повреждено более 40 многоэтажек, 3 школы, несколько магазинов, гаражи и машины.

Пять квартир разрушены. Спасатели разбирают завалы и ищут людей. Перебита линия электропередач. Без света — более 6000 никопольчан.

В Червоногригорьевской общине разрушены 14 домов. Задело амбулаторию, магазин и стадион. Без электричества – около тысячи человек.



В Зеленодольской общине Криворожского района российские Ураганы спровоцировали несколько пожаров. Спасатели уже погасили пламя. Люди не пострадали.



В Великомихайловской общине Синельниковского района повреждены мельница и дома. Пострадали супруги. Женщину госпитализировали в больницу.



В Днепровском районе после “прилета” ракеты выясняют масштабы разрушений.