Оккупанты ударили по жилым многоэтажкам в Никополе, есть жертвы

Этой ночью в Днепропетровской области зафиксировано 120 вражеских прилетов. Оккупанты обстреляли из «Градов» жилые кварталы Никопольского, Криворожского, Синельниковского и Днепровского районов.
Об сообщил глава ОВА Валентин Резниченко
В Никополе погибли 2 человека, 9 ранены (в том числе, 13-летняя девочка). Повреждено более 40 многоэтажек, 3 школы, несколько магазинов, гаражи и машины.
В Никополе погибли 2 человека, 9 ранены (в том числе, 13-летняя девочка). Повреждено более 40 многоэтажек, 3 школы, несколько магазинов, гаражи и машины.
Пять квартир разрушены. Спасатели разбирают завалы и ищут людей. Перебита линия электропередач. Без света — более 6000 никопольчан.
В Червоногригорьевской общине разрушены 14 домов. Задело амбулаторию, магазин и стадион. Без электричества – около тысячи человек.
В Зеленодольской общине Криворожского района российские Ураганы спровоцировали несколько пожаров. Спасатели уже погасили пламя. Люди не пострадали.
В Великомихайловской общине Синельниковского района повреждены мельница и дома. Пострадали супруги. Женщину госпитализировали в больницу.
В Днепровском районе после “прилета” ракеты выясняют масштабы разрушений.
В Зеленодольской общине Криворожского района российские Ураганы спровоцировали несколько пожаров. Спасатели уже погасили пламя. Люди не пострадали.
В Великомихайловской общине Синельниковского района повреждены мельница и дома. Пострадали супруги. Женщину госпитализировали в больницу.
В Днепровском районе после “прилета” ракеты выясняют масштабы разрушений.
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