Оккупанты ударили по Сумщине: пострадавшие и разрушения

Российские военные во вторник, 22 августа, с территории России обстреляли окраину города Середина-Буда Шосткинского района Сумской области.
Об этом сообщил Офис генерального прокурора.
В результате атаки пострадали четыре человека.
Четверо гражданских мужчин получили ранения. Обломками посечены фасады частных домов, повреждены транспортные средства.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрела.
Об этом сообщил Офис генерального прокурора.
В результате атаки пострадали четыре человека.
Четверо гражданских мужчин получили ранения. Обломками посечены фасады частных домов, повреждены транспортные средства.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрела.
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