Оккупанты ударили по Сумщине: пострадавшие и разрушения

19:14 22 августа Киев, Украина

Российские военные во вторник, 22 августа, с территории России обстреляли окраину города Середина-Буда Шосткинского района Сумской области.



Об этом сообщил Офис генерального прокурора.



В результате атаки пострадали четыре человека.



Четверо гражданских мужчин получили ранения. Обломками посечены фасады частных домов, повреждены транспортные средства.



Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрела.