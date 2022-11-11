Оккупанты ударили по пятиэтажке в Николаеве, есть жертвы

10:19 11 ноября Киев, Украина

Сегодня, 11 ноября, Николаев в очередной раз подвергся вражескому ракетному обстрелу, предварительно из зенитно-ракетной системы С-300. Одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом, в результате чего разрушены все пять этажей одного из подъездов. Сейчас известно о пяти погибших.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Твари в ответ нашим ВСУ ответили ракетным ударом по жилой пятиэтажке", - написал Ким.

Ким также добавил, что в настоящее время работники ГСЧС продолжают поисково-спасательную операцию.

Данную информацию подтвердил и мэр города Александр Сенкевич.

"Удар по пятиэтажному жилому дому. Разрушены с 5-го по 1-й этаж. К сожалению, есть погибшие и раненые", - говорится в сообщении. На удар по жилому дому в Николаеве отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал ночную атаку россиян циничным ответом государства-террориста на успехи ВСУ на фронте.