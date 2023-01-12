Оккупанты ударили по одному из районов Запорожья

09:03 12 января Киев, Украина

В ночь на 12 января захватчики нанесли ракетный удар по одному из районов Запорожья. По предварительным данным, люди не пострадали, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.



Он отметил, что пострадали объекты инфраструктуры, на месте "прилета" возник пожар.



Старух уточнил, что в результате атаки повреждены частные жилые дома и объекты инфраструктуры.

"Объем ущерба устанавливается, на месте работают все экстренные службы...Также обнаружен обломок вражеской ракеты", - отметил глава ОВА.



В 3:08 в городе была объявлена воздушная тревога, вскоре после этого прогремели два взрыва.



