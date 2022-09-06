Оккупанты ударили по Харькову: известно о прилетах и попадании в один частный дом

В ночь на 6 сентября, захватчики нанесли ракетный обстрел по Харькову, известно о попадании в один частный дом и о погибших.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
Ракетный обстрел был зафиксирован по Индустриальному району Харькова. Как отмечают СМИ взрывы в городе слышали около 0:20.
По данным Терехова, в одном случае российская ракета попала в частный жилой дом. При разборе завалов обнаружено тело женщины.
Во втором случае ракета попала недалеко от дома. От разлета осколков загорелся дом, однако обошлось без пострадавших.
Ракетный обстрел был зафиксирован по Индустриальному району Харькова. Как отмечают СМИ взрывы в городе слышали около 0:20.
По данным Терехова, в одном случае российская ракета попала в частный жилой дом. При разборе завалов обнаружено тело женщины.
Во втором случае ракета попала недалеко от дома. От разлета осколков загорелся дом, однако обошлось без пострадавших.
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