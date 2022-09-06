Оккупанты ударили по Харькову: известно о прилетах и попадании в один частный дом

07:38 06 сентября Киев, Украина

В ночь на 6 сентября, захватчики нанесли ракетный обстрел по Харькову, известно о попадании в один частный дом и о погибших.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.



Ракетный обстрел был зафиксирован по Индустриальному району Харькова. Как отмечают СМИ взрывы в городе слышали около 0:20.



По данным Терехова, в одном случае российская ракета попала в частный жилой дом. При разборе завалов обнаружено тело женщины.



Во втором случае ракета попала недалеко от дома. От разлета осколков загорелся дом, однако обошлось без пострадавших.