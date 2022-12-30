Оккупанты ударили по Донетчине: разрушен храм

13:13 30 декабря Киев, Украина

29 декабря и 30 декабря россияне в Донецкой области атаковали всю линию фронта, ракетным ударом поврежден храм в селе Богатырь.



Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



На Волновахском направлении под артиллерийским огнем снова оказался Угледар, а среди ночи два ракетных удара испытал Богатырь Великоновоселковской общины. В результате вражеского огня повреждены окна, двери и фасад храма, разрушены подсобные помещения кафе.



Громко было также в Кураховской общине - в пгт Остром повреждены линии электропередач, а утром произошел обстрел села Дальнего. Единичные прилеты были в Марьинке и Авдеевке. Кроме этого, вчера на Горловском направлении россияне нанесли четыре ракетных удара по Константиновке. Без пострадавших, однако повреждения получили интернат, кинотеатр и общежитие.



Периодические обстрелы также были зафиксированы в окрестностях Часовоярской и Соледарской общин. На Лисичанском направлении под обстрелы попала Серебрянка Северской общины, а также Торское и Заречное Лиманской общины. Обошлось без пострадавших.