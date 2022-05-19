Оккупанты ударили по Донецкой области крылатыми ракетами и «Смерчами» - погибли дети

10:42 19 мая Киев, Украина

За сутки враг обстрелял 10 населенных пунктов. Россияне убили 10 мирных жителей, в том числе двоих детей. Шесть человек ранены. Разрушения получили 38 гражданских объектов - жилые дома, две школы и лицей, детский сад, швейная фабрика, дом культуры, объекты критической инфраструктуры.

Под обстрелами оказались населенные пункты – Мариуполь, Бахмут, Соледар, Краматорск, Константиновка, Авдеевка, Лиман, Николаевка, Красногоровка, Нью-Йорк.



Российские войска обстреляли мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня Смерч и крылатыми ракетами.



За период с 6:00 18 мая до 6:00 19 мая погибли двое детей. Они были убиты в Лимане в результате прямого попадания в жилой дом.



Полицейские начали досудебное расследование по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.