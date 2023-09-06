Оккупанты ударили по Днепру: количество пострадавших возросло до 10

15:23 24 августа Киев, Украина

В результате ракетного удара рф по Днепру возросло количество пострадавших до 10 человек.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

По его словам, в больнице в состоянии средней тяжести находятся трое пострадавших: 55-летняя женщина, мужчины 33 и 48 лет. Остальные пострадавшие получили легкие травмы и были отпущены домой.

Напомним, ракетный удар по Днепру был нанесен 23 августа. В результате атаки был разрушен транспортный объект, повреждены банк, заправка, гостиница, агрофирма, производство мебели, админздание и 15 киосков.