Оккупанты ударили по центру Харькова ракетами С-300
15:43 11 августа Киев, Украина
Ночью 11 августа россияне нанесли удар по центру Харькова ракетами С-300.
Об этом заявил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.
«Рашисты ночью обстреляли город Харьков – один из прилетов в центре города, в обычный двор жилого дома. Никто не пострадал. Повреждены окна, балконы, автомобили. Изъяты обломки металла, предварительно – ракеты ракетного комплекса С300», – отметил он.
По его словам, в настоящее время на месте работают следователи и криминалисты: фиксируют все детали и производят осмотр.
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