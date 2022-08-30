Оккупанты ударили по центру Харькова ракетами С-300

15:43 11 августа Киев, Украина

Ночью 11 августа россияне нанесли удар по центру Харькова ракетами С-300.

Об этом заявил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Рашисты ночью обстреляли город Харьков – один из прилетов в центре города, в обычный двор жилого дома. Никто не пострадал. Повреждены окна, балконы, автомобили. Изъяты обломки металла, предварительно – ракеты ракетного комплекса С300», – отметил он.

По его словам, в настоящее время на месте работают следователи и криминалисты: фиксируют все детали и производят осмотр.