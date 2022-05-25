Оккупанты ударили крылатыми ракетами по Запорожью, погибла женщина

Сегодня утром, 25 мая, оккупанты запустили по Запорожью четыре крылатых ракеты, одну из которых сбило ПВО. В результате обстрелов погибла местная жительница.
Об этом сообщили в Запорожской ОВА.
Сейчас только в частном секторе Запорожья известно о 62 поврежденных домах.
Относительно гражданских жертв, кроме одной погибшей местной жительницы, в Запорожской ОВА сообщили о трех раненых.
В военной администрации региона отметили, что российские военные активизировали применение авиации на Запорожском направлении, а из-за недостаточного количества запасов высокоточного ракетного оружия ищут другие способы поражения критически важных и военных объектов.
Относительно гражданских жертв, кроме одной погибшей местной жительницы, в Запорожской ОВА сообщили о трех раненых.
В военной администрации региона отметили, что российские военные активизировали применение авиации на Запорожском направлении, а из-за недостаточного количества запасов высокоточного ракетного оружия ищут другие способы поражения критически важных и военных объектов.
Кроме обстрелов Запорожья россияне стреляют и по Гуляйполю: за прошедшие сутки в результате артиллерийских атак там горели хозяйственные постройки, складские помещения и транспортировочная лента элеватора.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии