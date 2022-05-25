Оккупанты ударили крылатыми ракетами по Запорожью, погибла женщина

13:40 25 мая Киев, Украина

Сегодня утром, 25 мая, оккупанты запустили по Запорожью четыре крылатых ракеты, одну из которых сбило ПВО. В результате обстрелов погибла местная жительница.



Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

"Один из снарядов сбил ПВО, но остальные три прилетели в два района и попали по гражданским объектам Шевченковского района и торговому центру в Александровском районе", - говорится в сообщении.

Сейчас только в частном секторе Запорожья известно о 62 поврежденных домах.



Относительно гражданских жертв, кроме одной погибшей местной жительницы, в Запорожской ОВА сообщили о трех раненых.



В военной администрации региона отметили, что российские военные активизировали применение авиации на Запорожском направлении, а из-за недостаточного количества запасов высокоточного ракетного оружия ищут другие способы поражения критически важных и военных объектов.

Кроме обстрелов Запорожья россияне стреляют и по Гуляйполю: за прошедшие сутки в результате артиллерийских атак там горели хозяйственные постройки, складские помещения и транспортировочная лента элеватора.