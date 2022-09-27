Оккупанты ударили десятью ракетами С-300 по Запорожью

“Враг снова попал десятью ракетами С-300 в объекты инфраструктуры областного центра. На местах поражений возникли пожары. Там работают спасатели. Повреждена линия электропередач. Профильные службы уже восстанавливают сеть. Враг почти каждый день атакует город. Надо быть максимально аккуратным. Правила безопасности спасают жизнь. Заботимся друг о друге", – говорится в сообщении.