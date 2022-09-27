Оккупанты ударили десятью ракетами С-300 по Запорожью
10:31 27 сентября Киев, Украина
В ночь на 27 сентября российские войска выпустили по Запорожью десять ракет С-300
. Разрушены и повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Есть пострадавшие.
Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.
“Враг снова попал десятью ракетами С-300 в объекты инфраструктуры областного центра. На местах поражений возникли пожары. Там работают спасатели. Повреждена линия электропередач. Профильные службы уже восстанавливают сеть. Враг почти каждый день атакует город. Надо быть максимально аккуратным. Правила безопасности спасают жизнь. Заботимся друг о друге", – говорится в сообщении.
Второй раз пострадал гостинично-ресторанный комплекс в центральном парке Запорожья.
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