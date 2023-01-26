Оккупанты ударили более 60 раз по приграничью Сумщины

08:33 26 января Киев, Украина

Российские террористы, в течение 25 января, нанесли 60 ударов по приграничью Сумской области.



Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По Есманьской общине противник бил из САУ, 19 прилетов. А также в сторону приграничья открывал 7 автоматных очередей.

Белопольская громада: враг из артиллерии обстрелял приграничье, 20 прилетов.

Глуховскую громаду россияне обстреляли из минометов, 13 прилетов.

Зноб-Новгородская громада тоже была под минометным огнем, 8 прилетов.

Живицкий отметил, что во всех случаях без пострадавших и разрушений.