Оккупанты ударили более 60 раз по приграничью Сумщины

Российские террористы, в течение 25 января, нанесли 60 ударов по приграничью Сумской области.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
- По Есманьской общине противник бил из САУ, 19 прилетов. А также в сторону приграничья открывал 7 автоматных очередей.
- Белопольская громада: враг из артиллерии обстрелял приграничье, 20 прилетов.
- Глуховскую громаду россияне обстреляли из минометов, 13 прилетов.
- Зноб-Новгородская громада тоже была под минометным огнем, 8 прилетов.
Живицкий отметил, что во всех случаях без пострадавших и разрушений.
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