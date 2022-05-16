Оккупанты ударили ракетами по Одесчине, есть пострадавшие

10:21 16 мая Киев, Украина

Утром, 16 мая оккупанты самолетами стратегической авиации нанесли ракетный удар по Одесской области, был поражен объект туристической инфраструктуры, разрушены здания, вспыхнул пожар.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Предварительно известно, что пострадали двое взрослых и тяжело ранен маленький ребенок. Остальная информация уточняется. На месте работают спасатели и следственно-оперативная группа.



Также враг атаковал поврежденный и нерабочий мост через Днестровский лиман.





