Оккупанты убили в Северодонецке двоих и ранили пять человек

09:53 30 мая Киев, Украина





Об этом сообщил глава Луганской ОВА



Российские войска вышли на окраины города и обстреливали Северодонецк всеми возможными вооружениями, в частности применили авиацию, по северо-восточным и юго-восточным районам. В результате вражеских обстрелов Северодонецк а Луганской области погибли двое гражданских, еще пять человек получили ранения.Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай Российские войска вышли на окраины города и обстреливали Северодонецк всеми возможными вооружениями, в частности применили авиацию, по северо-восточным и юго-восточным районам.

"Большинство потерпевших – жители одного квартала в старом районе города. Они готовили еду во дворе, когда вдруг начался обстрел", – рассказал Гайдай.

В Северодонецке россияне обстреляли и автомобиль с волонтерами, в результате чего они получили ранения. Также в городе пропали трое врачей. Гайдай говорит, что нашли их автомобиль, передняя часть которого была разорвана.



Обстреливали русские военные и Сиротино, где тяжелые ранения получили двое гражданских. Всех пострадавших в регионе направили в больницы в соседний Донбасс.



Нанесли россияне и значительные разрушения в инфраструктуре. Всего за 29 мая в Северодонецке разрушили по меньшей мере 12 домов, в Лисичанске – 18, во Врубовке – 10 и дом культуры, в Золотом – три, в Нирково, Николаевке, Викторовке – по два.



Гайдай говорит, что ситуация в Северодонецке очень тяжелая, но украинские военные крепко держат оборону, чтобы не допустить врага вглубь страны.

С начала полномасштабного российского вторжения в Луганской области погибли уже 334 человека.