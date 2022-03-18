Оккупанты убили оператора американского телеканала Fox News

Оператор американского телеканала Fox News Пьер Закржевски погиб в Украине. Как сообщает телеканал, 14 марта он вместе с корреспондентом Бенджамином Холлом попал на машине под обстрел оккупантов под Киевом. Холла госпитализировали в тяжелом состоянии.
Закржевски было 55 лет. Его называют ветераном зон боевых действий, ранее он работал в Ираке, Сирии и Афганистане.
Закржевски было 55 лет. Его называют ветераном зон боевых действий, ранее он работал в Ираке, Сирии и Афганистане.
Напомним, 13 марта в городе Ирпень в Киевской области погиб американский кинодокументалист Брент Рено, который ранее сотрудничал с The New York Times.
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