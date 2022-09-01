Оккупанты убили 3 мирных жителей в Донецкой области

09:37 04 августа Киев, Украина

Оккупанты убили мирных жителей в Бахмуте, Марьинке и Шевченко.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

"Россия убивает гражданских! За 3 августа россияне убили 3 мирных жителей Донетчины: в Бахмуте, Марьинке и Шевченко. Еще 5 человек получили ранения" - Павел Кириленко.

По данным главы ОВА, по состоянию на утро 4 августа россияне убили в Донецкой области по меньшей мере 678 мирных жителей и ранили по меньшей мере 1 750.



В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.