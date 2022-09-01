Оккупанты убили 3 мирных жителей в Донецкой области

Оккупанты убили мирных жителей в Бахмуте, Марьинке и Шевченко.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.
По данным главы ОВА, по состоянию на утро 4 августа россияне убили в Донецкой области по меньшей мере 678 мирных жителей и ранили по меньшей мере 1 750.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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