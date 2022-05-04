Оккупанты трижды открывали огонь из минометов

Согласно данным штаба ООС, режим прекращения огня в течении последних суток был нарушен три раза. Стреляли из минометов и гранатометов со стороны российских оккупационных войск. Украинские военные ответный огонь не открывали.
Так, вблизи Водяного противник совершил обстрел позиций из минометов 120-го калибра и автоматического гранатомета. Недалеко от этого же населенного пункта, используя запрещенные мины ПОМ-2, враг четыре раза провел дистанционное минирование местности перед позициями наших войск.
Кроме того, сепаратисты совершили несколько провокационных выстрелов из ручных противотанковых гранатометов в районе населенных пунктов Шумы и Авдеевка, а вблизи Опытного - из подствольного гранатомета.
С начала текущих суток, в утреннее время 4 декабря, сепаратисты один раз нарушили перемирие - использовали запрещенное тяжелое вооружение, а именно артиллерийские системы 122-го калибра и 120-ти мм минометы, совершив обстрел наших позиций вблизи населенного пункта Водяное. Украинские военные огонь в ответ не открывали.
Так, вблизи Водяного противник совершил обстрел позиций из минометов 120-го калибра и автоматического гранатомета. Недалеко от этого же населенного пункта, используя запрещенные мины ПОМ-2, враг четыре раза провел дистанционное минирование местности перед позициями наших войск.
Кроме того, сепаратисты совершили несколько провокационных выстрелов из ручных противотанковых гранатометов в районе населенных пунктов Шумы и Авдеевка, а вблизи Опытного - из подствольного гранатомета.
С начала текущих суток, в утреннее время 4 декабря, сепаратисты один раз нарушили перемирие - использовали запрещенное тяжелое вооружение, а именно артиллерийские системы 122-го калибра и 120-ти мм минометы, совершив обстрел наших позиций вблизи населенного пункта Водяное. Украинские военные огонь в ответ не открывали.
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