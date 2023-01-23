Оккупанты трижды накрывали огнем общины Сумщины

За минувшие сутки войска рф обстреляли Новослободскую и Шалыгинскую громады Сумской области.
Об этом сообщил глава военной администрации Сумской области Дмитрий Живицкий.
По Новослободской громаде враг трижды открывал огонь. Это были минометные обстрелы - всего 15 прилетов.
По Шалыгинской громаде противник ударил один раз из артиллерии.
Живицкий отметил, что в обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений.
Об этом сообщил глава военной администрации Сумской области Дмитрий Живицкий.
По Новослободской громаде враг трижды открывал огонь. Это были минометные обстрелы - всего 15 прилетов.
По Шалыгинской громаде противник ударил один раз из артиллерии.
Живицкий отметил, что в обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений.
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