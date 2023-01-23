Оккупанты трижды накрывали огнем общины Сумщины

08:35 23 января Киев, Украина

За минувшие сутки войска рф обстреляли Новослободскую и Шалыгинскую громады Сумской области.

Об этом сообщил глава военной администрации Сумской области Дмитрий Живицкий.

По Новослободской громаде враг трижды открывал огонь. Это были минометные обстрелы - всего 15 прилетов.

По Шалыгинской громаде противник ударил один раз из артиллерии.

Живицкий отметил, что в обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений.